AUBIN, Thérèse Latulippe



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 juillet 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Thérèse Latulippe Aubin époux de monsieur Raymond Aubin. Elle demeurait à Québec (arr. Lac St-Charles).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Réjean, Chantale (Jean Fortin), Josée (Marco Lecours), 4 petits-enfants, Stéphanie (Mickael), Brendon (Cindy-Ann), Dominique (Hugo) et Jennifer (Simon), 3 arrière-petits-enfants, Jordana, Romeo James et Liam. Ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Sr Mariette, feu Marius (feu Françoise Bouret), feu Jean-Marie (Marie-Claire Bédard), Françoise, feu Fernand (feu Monique Jobin), feu Alphé (feu Georgette Dubuc), feu Anita Aubin ( feu Henri Rousseau), feu Donat Aubin (feu Éliane Croteau), feu Henri Aubin (feu Jeanne-Mance Olson), feu Béatrice Aubin (feu Raymond Rousseau), Alice Aubin (feu Marcel Bédard), feu Philippe Aubin (feu Laurette Desjardins), Yvonne Aubin (feu Raymond Conti), amie de toujours Lisette Giroux, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille désire remercier tout le personnel dévoué de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire de Québec ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant Jésus. Des formulaires seront disponibles sur place.