BERNIER, André-Louis



À son domicile, le 1er juillet 2023, à l'âge de 91 ans et 9 mois est décédé monsieur André-Louis Bernier, époux de feu madame Françoise Chabot. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu madame Caroline Fortin et de feu monsieur Adélard Bernier. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Christiane Langlois), Michel, Sylvie (Marcel Lefebvre) et Denis (Michelle Morin); ses petits-enfants : Sophie (Martin Simard), Guillaume-Olivier (Isabelle Côté) et Marie-Claude Bernier (Marc-Étienne Guimont); Pascale (Raymond Thibodeau) et Sébastien Lacroix (Emanuelle LeBlanc), ainsi que Paul-André Lapierre; son arrière-petit-fils, Raphaël Lacroix. Il était le frère et le beau-frère de : feu Imelda, feu Elzéar (feu Annette Bernier), feu Yvette (feu Joseph-Amable Poitras); de la famille Chabot : feu Florence (feu Bertrand Robin), feu Aurore (feu Émile Martel), feu Jeannette (feu Patrice Royer), feu Germaine (feu Fernand Morin), feu Béatrice (feu Roméo Bilodeau), feu Émile (Denise Gaumond), feu Roger (feu Jeannine Bossé), feu Marcelle, feu Thérèse (feu Rosaire Tremblay), feu Mariette (feu Jean-Pierre Gaudreau) et Rollande. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). Un remerciement très spécial à son fils Michel et à sa fille Sylvie (ainsi que son conjoint Marcel Lefebvre) pour avoir permis à notre père de demeurer à la maison. Sans eux, il serait allé en résidence, ce qu'il ne voulait pas. Nous vous en sommes très reconnaissants. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 21 juillet de 19h à 21h etjour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.