ALLAIRE, Léopold



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 juin 2023, est décédé paisiblement et entouré des siens, monsieur Léopold Allaire à l'âge de 97 ans et 5 mois. Il résidait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il est allé rejoindre son épouse Gertrude Breton décédée le 7 février dernier. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Pierre), Céline (Mark), Suzanne (Réjean), Claude (Martine), Johanne (Denis) et Martin, ainsi que sept petits-enfants et quatre arrière-petites-filles et sa sœur Cécile (feu Jean-Jacques). Il était également le frère de feu Roger (feu Marie), feu Robert (feu Thérèse), feu Bernadette (feu Adélard), feu Yvonne (feu Robert). De même que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton : feu Alice (Jean-Claude), feu Jean-Marc (feu Huguette), feu Charles (Rolande), Dominique, Claire, Noëlla et Louise (Luc). De même que de nombreux neveux et nièces, cousins (es) des familles Allaire/Breton et plusieurs connaissances. La famille accueillera parents et amis (e)s à lale vendredi 21 juillet 2023 de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Remerciements au personnel du CLSC de Montmagny de même qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour les soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, au 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, QC G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon ou en ligne à www.jedonneenligne.org/fondationHDM/DM La direction des funérailles a été confiée à la