COUTURE, Pierrette



À l'IUCPQ le 24 juin 2023, est décédée à l'âge de 88 ans, Dame Pierrette Couture, épouse de monsieur Rolland Villeneuve et fille de feu dame Adrienne Ouellet et de feu monsieur Alfred Couture. Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Rolland Villeneuve, ses fils : Danny Villeneuve (Nadia Fournier) et Louis Villeneuve (Suzie St-Pierre); ses petits-enfants : Jacob (Catherine Martin), Léa (Charles-Antoine Girard), Sarah (Pierre-Luc Laliberté), Nicolas (Mathilde Lachance). Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Georgette (feu Camille Garneau), feu Thérèse (feu Fernand Gingras), feu Madelaine (feu Robert Anger), feu Jean-Paul (feu Jacqueline Blais)(Colette Cantin), feu Julienne (feu Paul-Eugene Vachon), feu Fernande (feu Roland Boivin), feu Georges (feu Claire Kiroutte), feu Roger (feu Antoinette Lemelin), feu Claude (Hélène Dumas), feu André (Ghislaine Keable), feu Denise (Fernand Lachance) ; de la famille Villeneuve : Charles-Auguste (feu Suzanne Hurtubise), feu Aline (feu René Hebert), feu Ghislaine (feu Marcel Dumas), feu Cécile (feu Benoît Mathieu), feu Monique (feu Conrade Drouin), feu Aurélien (feu Janine Bédard), feu Germain (Germaine Bouffard), feu Louisette (Jean-René Guillot) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. Ses cendres seront déposées au columbarium de la coopérative funéraire.Sous la direction funéraire deLa famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour l'attention et les bons soins prodigués à madame Couture.