DESMANCHE, Céline



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 26 juin 2023, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédée madame Céline Desmanche, épouse de feu André-Claude Fortier, fille de feu madame Rose Robert et de feu monsieur Étienne Desmanche. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, Harold (Nathalie Perreault), Nathalie (Dominique Marquis); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Élizabeth et ses frères Jean-Marc et Serge; ses cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Henri-de- Lévis. La famille tient à remercier le personnel de la maison des soins palliatifs du Littoral, du CLSC de Lévis ainsi que tous ceux et celles qui, par leur gentillesse, lui ont permis de demeurer chez-elle aussi longtemps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison des soins palliatifs du Littoral.