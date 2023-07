GALLANT, Jean-François



À Ottawa, le 15 juin 2023, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Jean-François Gallant, fils de madame Denyse Body et de monsieur Jean-Claude Gallant. Il demeurait à Ottawa.Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Pascal, ses tantes Lise Gallant, feu Diane Gallant, Sylvie Body (Mario Champagne), Louise Body (Gaétan Ouellet), plusieurs cousins et cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.