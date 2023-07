HAMEL, Yolande Émond



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 juin 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Yolande Émond, épouse de feu monsieur Wilfrid Hamel, fille de feu monsieur Joseph Émond et de feu dame Yvonne Durand. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 heures pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Luc, Serge (Chantal Tétreault), Christian (Diane Fournier), feu René et feu Jean; ainsi que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Marc-André, Paul-Henri, Robert, Gisèle, Florence, Louis-Georges, Yvon et Gérard. La famille tient à remercier chaleureusement l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.