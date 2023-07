PAQUET, Lise Lachance



Notre maman avait une personnalité joyeuse, tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par son optimisme et sa générosité.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, Mme Lise Lachance, nous a quittés le 12 juillet 2023 à l'âge de 78 ans. Elle était l'épouse de M. Michel Paquet et la fille de feu M. Adrien Lachance et de feu Mme Alice Busque. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera :le vendredi 21 juillet 2023 de 19h à 21h. Le samedi 22 juillet 2023 de 9h à 10h45.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à visionner en direct ou en rediffusion la célébration via ce lien :https://www.facebook.com/eglisedestemariedebeauceElle laisse dans le deuil outre son époux Michel, ses enfants : Mélanie (François Dumas) et Vincent (Claudia Poulin); ses petits-enfants : Olivier, James et Alex; ses frères et sœurs : Alain (Francine Dionne), Paulette (Michel Gauvin), Gilles (Michèle Pelchat), Gaston, Charlotte (feu André Carignan) et Hugo (Micheline Quirion); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Louis (Nicole Perron), Mariette (feu Fabien Carrier), feu Colette (Louida Beaudoin), Denis (feu Suzanne Morin), Gemma (Martin Poulin), Richard, feu Lucille et Claudette (feu Raymond Trudel). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel de la Villa d'Accueil St-Bernard pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Société canadienne du cancer, https://urlz.fr/lZpc, Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie), https://smdj.ca/don-messe-cva