MORIN, Micheline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Micheline Morin, survenu à Québec le 11 juillet 2023. Elle était la fille de feu Adrienne Moisan et de feu Gaston Morin. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sophie Grenier et Dominique Grenier (Marion Clarens); ses petits-enfants : Ariane, Raphaël et Alexandre; son ex-mari et ami Marc Grenier (Sylvie Garneau); son frère Claude-André Morin (Monique Leroux); plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, ses deux filleules : Marie-Christine Morin et Maude Grenier Hamel ainsi que plusieurs amies très chères : Lise Lépine, Mireille Maltais, Maude Mercier et Yvette Labris et bien d'autres. Elle est partie rejoindre ses parents et son frère Jean-Guy Morin (Guaitan Lacroix). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus et Aux Jardins Lebourgneuf pour les bons soins prodigués et un énorme merci pour le soutien de Nancy Beaudoin. Pour tous ceux et celles qui ne pourront être présents, vous pouvez envoyer un message à sa fille Sophie à l'adresse suivante : mimi@dgrenier.com en décrivant ce que Micheline a été pour vous et un livre sera monté pour que votre lien à elle et présence soient inclus dans cette célébration de l'amour!Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la familledans les plus brefs délais.