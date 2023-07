MASSON, Mona



À l'Hôpital St-Sacrement, le 12 juillet 2023, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée madame Mona Masson, fille de feu madame Yvonne Thériault et de feu monsieur Omer Masson. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son ex-époux Léger Poitras; ses enfants : Gina (Jocelyn Chamberland), Dany et Manon (Robert Langlois); ses petits-enfants : David Fortin et feu Tommy Fortin, plusieurs neveux, nièces, parents et amis, sans oublier la famille Delisle qu'elle aimait tant, ainsi que son amie Nicole. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Armande, Lorraine, Pierrette, Ginette, Raymond, René, Claude et Yvan. Un merci spécial au personnel du CLSC de Saint-Sauveur plus particulièrement à France Lepage ainsi qu'au personnel soignant du 3e étage de l'hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins apportés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-2323, courriel : oes@operationenfantsoleil.ca, site web : www.operationenfantsoleil.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.