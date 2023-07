BEAULIEU, Jacqueline



Au CHSLD Vigi St-Augustin, le 13 juillet 2023, à l'âge de 77 ans et 3 mois, est décédée madame Jacqueline Beaulieu, épouse de monsieur Georges Desruisseaux, fille de feu madame Jeanne-D'Arc Pelletier et de feu monsieur Rosaire A. Beaulieu.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux Georges Desruisseaux; ses enfants : Caroline (Cédric Lafleur) et Steve (Valérie Boutin); ses petits-enfants; Thomas, Alex, Samuel et Julia; ses frères et soeurs : feu Marcel, feu Normand, Carmen (feu Marius Bérubé), Gérald (Louisette Lessard), Abbé Julien, Micheline (Robert Gallichand), Jocelyn (Danielle Paradis), Louis-Marie (Johane Desjardins), feu Damien, France (Raymond Dumont), Francine (Raymond Michaud) et Suzanne (Marco Lebel); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Thérèse (feu Roger Bastien), feu Jean-Paul (Micheline Marcoux), Michel (Thérèse Francoeur) et André (Denise Boulet, feu Micheline Tessier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin en particulier le personnel extraordinaire du 4e étage pour leur dévouement, leurs excellents soins et leur belle énergie. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi St-Augustin Inc., 4954, rue Clément-Lockquell, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Téléphone : 418 871-1232. Des formulaires seront disponibles sur place.