DÉRY GAGNON, Jacqueline



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 10 juillet 2023, à l'âge de 98 ans et 5 mois, est décédée madame Jacqueline Déry, épouse de feu monsieur Robert Gagnon, fille de feu madame Germaine Alain et de feu monsieur Joseph-Cyprien Déry. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Raymond de Portneuf à une date ultérieure. Outre son conjoint Gilles Comète, elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Camil Thomassin), Richard (Huguette Poirier), Francine, Christine et André (Marie-Hélène Bouchard); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son arrière-arrière-petit-fils; ses sœurs Pauline et Jeannette (feu Gérard Ouellette et feu René Therrien); la famille Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Robert; ses frères et sœurs : Fernand (feu Gloria Feindel), Gaston, Colette (feu Paul-Émile Bolduc), Thérèse (feu Normand Roberge), Roger (feu Huguette Labbé); ses beaux-frères et belles-sœurs, ses parents et des ami(e)s. La famille tient à remercier les personnes qui lui ont prodigué de bons soins au centre d'hébergement St-Antoine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (cardiologie) ou à votre choix.Site Web : https://iucpq.qc.ca/frDes formulaires seront disponibles sur place.