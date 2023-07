DOIRON LEBLOND, Germaine



Au CHSLD de St-Raphaël, le 2 juillet 2023, à l'âge de 88 ans est décédée madame Germaine Leblond épouse de feu Jean-Paul Doiron, fille de feu Joseph Leblond et de feu Laura Asselin. Elle demeurait à St-Gervais, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Guylaine Bolduc), Ginette (Paul-André Mathieu), Serge (Nathalie Goulet) et Lisanne (Daniel Marceau); ses petits-enfants : Carole-Anne (Pierre-Luc Hamel), Cynthia (Maxime Durette), Yannick (Ilaurie Thériault), Alexandra (Patrick St-Gelais), Pier-Olivier et Anne-Sophie; ses arrière-petits-enfants : Ayden, Liam-Alexandre et Eva. Elle était la sœur de : feu Raymond (feu Émilie Labrie), feu Lionel (feu Émilie Labrie), feu Omer (feu Thérèse Carrier), feu Alphonse (feu Rolande Leblond), feu Yvonne (feu Joseph-Alexandre Bourget), feu Marie-Laure, feu Thérèse (feu Charles-Aimé Carrier), feu Rosaire (feu Rosa Mercier), feu Georges (feu Thérèse Mercier), Philippe (Marcelle Godbout), feu Ange-Aimée et Marie-Claire (Rosaire Théberge). De la famille Doiron, elle était la belle-sœur de : feu Pauline (feu Gérard Leblond), feu Rénald (feu Agathe Godbout), feu Georgette (feu Lucien Labrie), feu Jean-Yves (feu Diane Bergeron), Ghislaine, feu Conrad (Monique Goupil), Alcide (feu Gaétane Dion), Denis (feu Pierrette Asselin, Lise Charest) et feu Gilles (Micheline Goupil). Remerciement au personnel du CHSLD de St-Raphaël et au personnel du CLSC Bellechasse pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la