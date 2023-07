NADEAU, Louisette Duchesneau



Au centre d'hébergement Saint-Antoine, le 6 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Louisette Duchesneau, épouse de feu monsieur André Nadeau, fille de feu dame Laurette Deblois et de feu Marcel Duchesneau. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Loretteville à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, ses fils : Johnny, René, Michel (Johanne Mauger); ses petits-fils : Francis, William et leur conjointes; ses arrière-petits-enfants : Nolan et Olivia; sa sœur et ses frères : Murielle (feu Jacques Chamberland), Lino (feu Claudette Fortin), Michel (feu Jocelyne Verret, Gynet Dubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau : Aline (feu Roland Pouliot), feu Marguerite Goudreault (feu Raymond), Ghislaine (feu Marcel Béland), feu Philippe (Jacqueline Lanseigne), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel du 4e étage du centre d'hébergement Saint-Antoine, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.