LIRETTE, Marianne



À Québec, le 8 juin 2023, à l'âge de 43 ans, est décédée, une femme d'exception, notre chère Marianne Lirette, fille de dame Esther Delisle et de monsieur Yvon Lirette. Elle était native de Cap-Rouge.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents Esther et Yvon, son frère Bertrand; ses nièces Rosalie et Olivia et leur mère Mélanie Chadenet ; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal, Qc, H3B 3Z7, tél. : 1 877990-7171, web : https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/ ou à la Fondation Mira, 1820, rang Nord-Ouest, Ste-Madeleine, Qc, J0H 1S0, tél. : 450 795-3789, web : https://www.mira.ca/fr/faire-un-don.