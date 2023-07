DUBÉ, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 juillet 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gaston Dubé. Il était le fils de feu René Dubé et de feu madame Marie-Reine Charrette. Il demeurait à Québec. Monsieur Dubé laisse dans le deuil ses filles adorées Isabelle, Mélissa, Guylaine (Frédéric Bouffard) et Sandra (Dominic Turbide), ses petits-enfants : Kevin (Mélanie Vigneault), Catherine (Laurent Trudel), Pierre-Luc (Noémie Morin) et Sarah (Sébastien Marchand), Marie-Anne (Alex Verreault), William, Lory et Edward, Florence et Étienne; ses 6 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa sœur Jacinthe (Daniel Picard), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Dubé auLa famille recevra les condoléancesde 9h à 12h et de 13h à 15h,La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Dubé. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec ( https://poumonquebec.ca/).