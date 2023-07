PLANTE, Gisèle Fréchette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mai 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Gisèle Plante épouse de monsieur Yvan Fréchette. Née à Montmorency le 15 novembre 1939, elle était la fille de feu dame Marie-Anna Rousseau et de feu monsieur Adrien Plante. Elle demeurait à Lévis. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 22 juillet 2023 de 10 h à 12h30.Madame laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Nathalie Ménard), Claude (Rana Assaad); ses petits-enfants : Laurie, Audrey, Pierre-Michel, Audrey-Ann, Léa; tous les membres des famille Plante (de Montmorency) et Fréchette (de Sillery) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Site : https://fhdl.ca/faire-un-don, Tél. : 418-570-4014. Les Funérailles sont sous la direction de :