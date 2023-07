ST-MICHEL, Pierre



À la Maison Catherine De Longpré, le 21 juin 2023, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur Pierre St-Michel, fils de feu madame Rose-Emma Paré et de feu monsieur Albert St-Michel. Il demeurait à Sainte-Rose-de-Watford.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses soeurs: feu Louise, feu Denise (feu Henri-Paul Aubin) et feu Huguette (feu Philippe Jolicoeur) ainsi que ses neveux, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Catherine-de-Longpré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Catherine-de-Longpré via l'adresse suivante:https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/don-et financement/don/#formulaire-don