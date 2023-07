DRAPEAU, Jean-Paul



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 16 juillet 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Drapeau, fils de feu madame Irène Giroux et de feu monsieur Albert Drapeau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 10hL'inhumation suivra au cimetière de Ste-Thérèse. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraireMonsieur Drapeau laisse dans le deuil sa sœur et son frère: Denise et Jean-Marie (Ginette Maheux); sa nièce Josette Drapeau (feu Claude Bertrand) et son fils Jean-David Bertrand (ses enfants Béatrice et Olivia qu'elles appelaient affectueusement Paul-Paul), son neveu Alain Drapeau (Marie-Claude Drouin) et leurs enfants Marc-Antoine et Amélie ainsi que autres parents; ses amis Martial, Marlène, Fernand et ses voisins Nérée et Colombe. Il était également le frère de feu Albert (feu Annette Thomassin), feu Fernand et feu Madeleine Drapeau (feu Hugues Gravel). Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus (4ième étage cardiologie) et au Dr Christian Picard (Polyclinique de la Capitale) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca