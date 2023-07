MICHAUD, Simon



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 23 mai 2023, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédé monsieur Simon Michaud, fils de feu madame Simone Pelletier et de feu monsieur Philippe Michaud. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.Il était le frère de : Laurette (feu Jean-Yves Michaud, feu René Laberge), feu Gaston (Ève Parent), Roger (Julie Légaré), feu Léopold, Michelle (feu Laurent Chrétien), Viateur (Lise Brière), feu Claire (feu André Pelletier), feu Hélène (Maurice Germain) et Diane (Germain Dionne). Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe, la famille Arsenault, son beau-frère Michel, ses neveux et nièces, ainsi que ses cousins et cousines. Il est allé rejoindre sa conjointe Camille Michel qui l'a précédé.