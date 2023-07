THÉRIAULT, Roger



À son domicile, le 29 juin 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Roger Thériault, conjoint de feu madame Thérèse Martel, fils de feu madame Eva Bouchard et de monsieur Charles-Eugène Thériault. Il demeurait à Saint-Apollinaire.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h à 10 h.La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants : Louise, Audette (Gilles Roy), Carole (Jean-Pierre Racine), Yvan (Louise Carrier), Gilles (Guylaine Fitzback), Martin (Nathalie D'Aigle) ; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; sa belle-sœur Marthe (feu Desiré Thériault) ; ses neveux et nièces ainsi que ses amis. Un immense merci à toutes les personnes qui sont venues pour ses soins quotidiens et qui ont fait une différence dans sa vie de tous les jours en lui rendant la vie plus agréable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.