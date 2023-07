FISET, Réjean



Le 15 juin 2023, à l'âge de 76 ans, monsieur Réjean Fiset nous a quittés pour un dernier long voyage. Il est allé rejoindre son père Marcel Fiset, sa mère Henriette Hamel et sa sœur Nicole.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il a quitté à regret le grand amour des 55 dernières années, son épouse, Claudette Carbonneau; ses deux filles adorées : Annie (Guy Robitaille) et Valérie (Daniel Beausoleil); ses petits-enfants chéris : William et Rose Nobert (Félix Massicotte), Joey et Noémie Giroux. Il a laissé également derrière lui sa sœur Huguette (Fernand Boisvert) et son frère Marc (Jocelyne Siconnelly); ses belles-sœurs et beaux-frères : Diane Carbonneau (feu Pierre Bolduc), Denise Provençal (feu Yvan Carbonneau) et Jean Fortier (feu Nicole Fiset, Marcelle Tremblay); ses neveux et nièces : Josée Boisvert, Alain Boisvert, Martin Fiset (Yulia Grynchyshyn), Audrey Fiset (Dave Doré) et sa fille Alice Gunton, Catherine Fortier (Simon Vallières), Michel Carbonneau (Julie Michaud), Catherine Carbonneau (Dariane Landry), Geneviève Larochelle (Antoine Primeau), Ève Robitaille (William Girard) et Chloé Robitaille (Hubert Parent); sans oublier ses cousin(e)s, ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), tél.: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org, ou encore à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, tél.: 418-687-6084, site Web : www.michel-sarrazin.ca