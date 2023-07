THIBAULT, Guillaume



À Cap-Saint-Ignace, le 10 juillet 2023, à l'âge de 44 ans, est décédé monsieur Guillaume Thibault, conjoint de madame Chantal Thibault, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de madame Marlène Boulet (Yves Racette) et de monsieur Réjean Thibault. Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil, son frère Yannick, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Valère (Sonia Proulx) et Sonya Thibault (Serge Béland); sa marraine Hélène Thibault, sa chère filleule Coralie Lemieux. Il laisse également ses oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents ainsi que ses amis(e)s et collègues de travail à la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, 1310, 1ere Avenue, Québec (Québec) G1L 3L1. https://www.jedonneenligne.org/fondationcpsq/dim/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire