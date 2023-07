GENEST, Roch GENEST, Lyse BeaupréÀ Québec, sont décédés, à l'âge de 81 ans, Monsieur Roch Genest (

GENEST, Roch

GENEST, Lyse Beaupré



À Québec, sont décédés, à l'âge de 81 ans, Monsieur Roch Genest (

) et à l'âge de 83 ans, Mme Lyse Beaupré (1939-2023). Unis par le mariage en 1968, ils auraient fêté leur 55e anniversaire en août 2023. Roch Genest était le fils de feu Madeleine Mercier et feu Claude Genest. Mme Lyse Beaupré était la fille de feu Ida Pelletier et feu Maurice Beaupré. La famille recevra les condoléancesIls laissent dans le deuil leurs enfants Marie-Hélène (Mathieu Cayer) et Marie-Lyne (Martin Simard), leurs petits-enfants Laurie, Charles et Laurent. Ils laissent également dans le deuil leurs frères et sœurs respectifs, soient, pour M. Roch Genest : Marguerite, Noëlla, Jocelyne, Georgette, Hector et Patrick. Pour Mme Lyse Beaupré : Monique, Serge et feu Gisèle. S'ajoutent aussi leurs conjoints et conjointes, leurs beaux-frères, belles-soeurs, nièces, ainsi que leurs amis.