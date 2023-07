GARANT, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juillet 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gilles Garant, époux de madame Gisèle Montminy. Il était le fils de feu monsieur Oscar Garant et de feu dame Eugénie Gourgues. Il demeurait à Beaumont. La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 9h.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Gisèle Montminy-Garant, ses enfants Eric Garant (et sa conjointe Nadine Caron de même que ses enfants : Camélia, Joshua et Jayson), Yves Garant (et sa conjointe Sylvie Normand de même que ses enfants Kevin et William), feu Stéphane Garant, Patrick Garant (et sa conjointe Kathya Tousignant, de même que ses enfants Alyssa et Anthony), Sylvain Garant (et ses enfants Zakary et Noah) et Catherine (et ex-conjoint Christian Gatien de même que ses enfants Mégane Turgeon-Garant, Nathan Gatien et son petit-fils Éloi Longtin). Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, conjoint(e) et cousin(e)s du côté Garant, sa belle-famille chez les Montminy, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer, site internet : www.jedonneenligne.org/fqsa/DIMLa direction a été confiée à la