MERCIER, Laurier

À l'Oasis Saint-Damien, le 7 juillet 2023, est décédé, à l'âge de 85 ans, monsieur Laurier Mercier, époux de madame Jeannine Leclerc. Il était le fils de feu Arthur Mercier et de feu Rosa Brochu. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lale jeudi 27 juillet 2023 de 19h00 à 20h30. Vendredi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 12h30.et de la, au cimetière paroissial. Monsieur Mercier est allé rejoindre sa fille Mona qui l'a précédé. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Line (Denis Thibault), ses petites-filles : Sabrina (David Côté) et Marie-Philip; ses arrière-petits-enfants : Justin et William. Il était le frère de : feu Conrad (Louisette Cloutier), feu Marie-Paule (feu Raymond Marceau), Guy (Nicole Fortin), Jean (feu Marie-Paule Beaudoin), Hélène (Fernand Leblond), Lorraine (Laurier Labonté), feu Gilles et Jeannine (Roger Langlois). De la famille Leclerc, il était le beau-frère de : feu Simone (feu Émilien Nolet), feu Gérard (Alice Lapointe), feu Léo, feu Raymond, feu Roland (feu Lyse Ferland), Marie-Paule (feu Gilles Brulé), Claudette (Julien Métivier), Conrad (Nicole Chabot) et Marcelle. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin Dr Amélie Charrette-Martineau pour sa douceur et son dévouement qui l'ont profondément touchée ainsi que le personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins en fin de vie. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Damien) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la