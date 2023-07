JEFFREY, Marie Anne Sylvie



À sa résidence, le lundi 10 juillet 2023, est décédée à l'âge de 67 ans et 3 mois, madame Marie Anne Sylvie Jeffrey, fille de feu Jean-Paul Jeffrey et de feu Marie-Louise Carrier. Elle demeurait à Lac-Etchemin.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Brian Jeffrey-Perreault (Valérie Barrette) et Elizabeth Jeffrey (Hubert Gauthier), son frère Jean, ses deux sœurs Anne et France, les membres de sa famille ainsi que ses amis (es).