AUDET, Stevens (Rocco)



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de Stevens Audet, survenu à Cayo Coco, Cuba le 22 juin 2023, à l'âge de 37 ans. Fils de madame Danielle Drouin et de monsieur Alain Audet, il demeurait à Beaupré. La famille vous accueilleraà compter de 12h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement dans l'intimité de la famille.Stevens laisse dans le deuil ses parents Danielle Drouin et Alain Audet; son frère Stéphane (Sonya Pilote); sa filleule Romy; sa grand-maman paternelle madame Jeannine Audet; son parrain et sa marraine Mario Drouin (Anne Fillion) ; ses oncles et tantes de la famille Audet : Louise (Pierre Gagné), Gilles (Suzanne Marcoux), Christian et Sylvie (Denis Boies) et autres parents, cousins, cousines, plusieurs ami(e)s ainsi que sa fidèle compagne canine "Shelby". Un remerciement spécial à tous ses ami(e)s d'avoir été très présents dans sa vie. Ce sont souvent des petits moments qui paraissent banals qui créent les meilleurs souvenirs. Merci d'avoir ajouté de la valeur aux moments passés avec lui. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants, 4200, boulevard St-Laurent, Montréal, QC H2W 2R2, 1 800-267-9474 www.revesdenfants.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec, QC G1J 0H4 418 525-4385 www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Important : Sur le formulaire, dans la section " Je désire diriger mon don vers un hôpital, département ou un secteur de soins. Merci de préciser :NEUROSCIENCE ".