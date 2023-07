FAUCHER, Kim



Entourée de sa famille, dans son palace à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, le 12 juillet 2023, est décédée Kim Faucher à l'âge de 13 ans. Elle demeurait à Laurier-Station. Elle laisse dans le deuil ses parents François Faucher et Nathalie Beaulieu; son frère Samuel et son frère jumeau Jérémy; ses grands-parents : André Beaulieu et Irène Côté, feu Robert Faucher et feu Yvette Hamel; son parrain Adrien Faucher et sa marraine Chantal Fournier; ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, du CHUL, du CRDP de Charny, du CLSC de Laurier-Station et de l'IRDPQ pour les bons soins et l'attention apportée à Kim. La famille vous accueillera à laà compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan. Site web : www.leucan.qc.ca, à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon. Site web : www.mlsv.ca ou à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. Site web : www.braintumour.ca/fr