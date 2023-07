TREMBLAY, Louise



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 29 juin 2023, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédée madame Louise Tremblay, épouse de René Coulombe, fille de feu Marie Paule Landry de feu Armand Tremblay. Elle demeurait à Québec et autrefois de ChicoutimiLa famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 15.Elle laisse dans le deuil son épous René Coulombe; ses frères et soeurs: feu Réginald (feu Bibiane), André (feu Marie), feu Christiane (feu Yvon), feu Claire (Roger), feu Michel (Ginette), Sylvie (Hoa); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Coulombe: feu Jeannine (feu René), feu Maurice (feu Annette), feu Yvan (feu Gisèle), feu Lilianne (feu Donald), feu André (feu Lucille), feu Gilles (feu Denise), Raymonde (feu Gérard), feu Colette (Denis), feu Denis (feu Édith), Micheline (feu Gilles), feu Réal (Colette), Monique (feu Denis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs et des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.