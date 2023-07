JOLY, Jules



Au CHSLD de St-Flavien, le 8 juillet 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jules Joly, époux de feu madame Huguette Labonté et compagnon de madame Réjeanne Rouillard. Il était le fils de feu Antonio Joly et de feu Lucia Loignon. Il demeurait à St-Gilles. Il laisse dans le deuil, outre sa compagne, ses enfants : Francis, Patrick (Karina Roy), Patricia (Steve Cayer); ses petits-enfants : Nathan et Mathis Joly, Alexandre et Audréane Joly, Thomas (Marianne) et Maude Cayer; ses frères et sœurs : feu Claude (Claire Godin), Armand (Monique Langlois), Doris (feu Raynald Boilard), Ginette (Jocelyn Berthiaume), Gaétan (Guylaine Chabot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté : Hugues (Marthe), Guy (Claudette), Gisèle (Jean-Claude), Jeannine (Denis), Lise, Lisette, et Denis (Judith); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre père. La famille vous accueillera à la maison funéraire