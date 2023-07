DESROCHERS, Jean



À l'Hôpital St-Sacrement, le 15 juin 2023, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean Desrochers, époux de madame Jocelyne Patry, fils de feu madame Marguerite Drouin et de feu monsieur Jean-Louis Desrochers. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 45.. Outre son épouse Jocelyne Patry, il laisse dans le deuil ses enfants: Clément (Nathalie Julien), Annie (Pascal Morin); la mère de ses enfants Micheline Poulin; ses petits-enfants: Anthony (Stéphanie), Camille (Keven), Victor, Alexis et Juliette; ses frères et soeurs: feu Claude (Denise Robitaille), Murielle (feu Robert Villeneuve), Jacques (Diane Petit), Pauline (feu Camille Beaumont), Jocelyne (Jean-Guy Morissette), Danielle (Jean Gobeil), Lucie, Claire (Claude Gingras), Sylvie (Denis Allaire); sa belle-soeur Carmen Patry, son beau-frère Luc Boulay; sa belle-fille feu Danielle Lelièvre; son beau-fils Martin Lelièvre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e) proches de lui. La famille tient à remercier les soins palliatifs à domicile du CLSC Beauport et de l'Hôpital du St Sacrement pour les bons soins prodigués