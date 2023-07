Biden utilise un escalier plus court pour ne plus tomber en embarquant dans Air Force One

Après être tombé dans les marches menant à Air Force One à plusieurs reprises, Joe Biden monte désormais dans l’avion présidentiel via un plus petit escalier.

Selon deux conseillers du président américain consultés par le journal Politico, cette nouvelle façon de faire vise principalement à éviter que le leader des États-Unis chute une nouvelle fois.

Joe Biden appears to stumble up the stairs as he boards Air Force One. pic.twitter.com/wvVSpuo8no — Salem News Channel (@WatchSalemNews) July 13, 2023

Les images de ces incidents dans les escaliers d’Air Force One ont chaque fois fait le tour du web et attiré les moqueries des internautes, mais également des adversaires politiques de Joe Biden.

Au lieu d’emprunter l’escalier de 26 marches situé à l’avant de l’avion, le président américain utilise maintenant un escalier rétractable de 14 marches qui se trouve au milieu de l’appareil.

À noter qu’il descend encore souvent d’Air Force One via le plus grand escalier, mais utilise régulièrement le second pour monter à bord.

AFP

Joe Biden avait chuté une première fois en mars 2021, environ deux mois après son investiture, alors qu’il s’envolait vers Atlanta.

En février dernier, alors qu’il quittait la Pologne, le président américain est à nouveau tombé dans l’escalier.

Celui-ci a connu aussi d’autres récents accidents, durant lesquels il a notamment chuté à vélo et a trébuché sur un sac de sable.