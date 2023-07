Bonhomme Carnaval fait fureur sous le soleil dans son oasis hivernale à la chute Montmorency

Inaugurée il y a quelques jours, l’oasis hivernale Blizz de Bonhomme Carnaval, au parc de la Chute-Montmorency, remplit déjà sa mission en faisant découvrir à des masses de touristes les charmes de l’hiver québécois en plein été.

Fruit de plus d’un an de travail et de réflexion, la place éphémère a ouvert ses portes samedi derrière le manoir Montmorency et fourmille déjà de visiteurs.

Grâce à sa proximité avec la chute Montmorency, deuxième destination la plus visitée après le Vieux-Québec, les organisateurs prévoient un achalandage important d’environ 100 000 personnes par mois.

«On s’est dit à Québec, on a quand même la chance d’avoir énormément de touristes qui viennent déjà nous voir, qui sont ici, qui découvrent notre ville, donc est-ce qu’on est capable de les attraper pour leur parler, pour que dans quelques années, ils reviennent voir l’hiver, donc c’est vraiment émergé de cette idée-là», explique Marie-Eve Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec.

Elle parle d’une «très belle réception» jusqu’à présent, précisant que la clientèle québécoise est évidemment la bienvenue.

Opération séduction

Le site est construit autour d’une glissade sur chambre à air de 150 pieds et d’un dôme qui offre diverses activités et aires de repos. On peut visiter le char allégorique de Bonhomme, une chambre qui donne l’illusion d’un blizzard, un iceberg avec brumisateur intégré ou encore des conteneurs climatisés avec des expériences immersives.

Cette offensive s’ajoute à de multiples initiatives de l’industrie touristique pour vendre la destination de Québec dans les mois d’hiver.

«Moi, j’adore ça. Quelle belle façon de souligner l’arrivée du 70e anniversaire [du Carnaval de Québec en 2024, NDLR] et d’avoir ce clin d’œil en été à notre marché touristique pour promouvoir l’hiver, c’est fantastique», affirme Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité.

Moteur de croissance

À Québec, le tourisme durant les mois d’hiver représente 28% de l’achalandage annuel. Après avoir connu des augmentations marquées l’hiver dernier, l’office de tourisme aimerait atteindre ou dépasser la barre des 30% en 2024.

«On veut de plus en plus pousser un achalandage et une prospérité à longueur d’année. L’été va bien en général et on voit des opportunités. Il y a de la capacité pour accueillir plus de monde», signale M. Mercure, selon qui l’événementiel est un moteur de croissance.

Au passage du Journal jeudi, les visiteurs rencontrés étaient, pour leur part, simplement heureux de se reposer dans cette halte de fraîcheur.

«C’est franchement agréable d’avoir une pause hivernale sous ce soleil de plomb... c’est fun et très unique», lance Jayden Pan, 15 ans, de Toronto, de passage à Québec avec sa famille.

L’attraction est offerte gratuitement jusqu’au 3 septembre.

Répartition de l’achalandage touristique à Québec

28 % en hiver (sur quatre mois)

42 % en été (sur quatre mois)

30 % pour le reste de l’année

Source : Destination Québec cité