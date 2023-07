LECLERC, François



François Leclerc n'est plus avec ses Amours des 55 dernières années. Cet enfant de Guy Leclerc décédé en 2011 et d'Armande Lauzé décédée en 1976, s'est éteint subitement à son domicile de Québec le 6 juillet dernier, créant un vide dont il n'aurait pu mesurer l'envergure. Son conjoint de près de 30 ans de collaboration taquine, ses parents, amis, compagnons de travail et collaborateurs auront reçu cette nouvelle avec consternation. En tant qu'adjoint à la directrice, Hélène sa grande sœur, il aura œuvré durant des décennies à la survie, l'avancement et la conservation du Domaine Joly-De Lotbinière. Dévoué jusqu'à l'acharnement, rigoureux portant vers un perfectionnisme qui forçait le respect, ce lieu emblématique de la Côte de Lotbinière n'aura plus la même lumière avec sa chaise qui restera vide. En privé, On se souviendra : De ses sourires de douce poésie ne laissant qu'une toute petite fente à ses yeux bleus. De son humour naturel et de paroles rageuses face à l'injustice. De son écoute respectueuse, de sa généreuse contribution à la vie de tant de personnes qu'il nous est impossible de nommer qui que ce soit sans penser oublier un membre d'importance à cette liste. Étant tous hors du commun par son regard posé sur eux, ils se reconnaîtront.L'exposition de son corps se fera aule samedi 22 juillet de 9h à 11h et de 13h à 16h ainsi que le dimanche 23 juillet de 9h à 11h.Sylvio Marceau St-Vallier diffusera l'événement funéraire de François Leclerc le dimanche 23 juillet 2023 de 11 h HAE à 12 h HAE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/76976 Veuillez ne pas offrir de fleurs. Les marques de sympathie pourront se traduire en dons à Moisson Québec (moissonquebec.com)