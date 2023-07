ROY, Rosaire



À son domicile de St-Flavien, là où il est né et où il a demeuré toute sa vie, est décédé entouré de sa famille monsieur Rosaire Roy, le 12 juillet 2023 à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de feu madame Thérèse Brown. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Andrée Genest), Sylvie (Clément Rousseau), Denis (Julie Dubois); ses petits-enfants : Michaël (Émilie Leblanc) et Marie-Claude (Mathieu Lemay), Marjolaine (Stéphane Bessette) et René, Billy et Jessie; ses arrière-petits-enfants : Élodie et Alex, Madison et Jack, Kyna, Anyk et Rock, Marantha et Joe; ses belles-sœurs Denise Tanguay (feu Jean-Paul Roy) et Edwidge Brown (feu Michel Verreault); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au Dr Michel Tremblay et à l'infirmière Marie-Ève Bernard pour les bons soins et leur accompagnement dans l'aide à partir. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.