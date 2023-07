PLAISANCE, Rosette



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 12 juillet 2023 à l'âge de 87 ans et 8 mois est décédée madame Rosette Plaisance, épouse depuis plus de 65 ans de monsieur Jacques Lepage et fille de feu Wilfrid Plaisance et de feu Yvonne Bergeron. Elle demeurait à Sainte-Croix. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses six enfants : Michel, Raymond (Marguerite Lévesque), Yvon, Isabelle (Yvon Garneau), Louise (André Roy), Suzanne (Stéphane Laliberté), ses petits-enfants Vincent L. Lepage (Hélène Logan), Manuel L. Lepage (Sylvie Blouin), Élizabeth Garneau (Carl Picard) et Louis-Philippe Garneau (Laurie Mignault), ses arrière-petites-filles Naëma, Ellie, Zoë et un arrière-petit-fils à venir. Sont également affectés par son départ, sa sœur Monique (feu Jean-Louis Brûlé), son frère Pascal, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lepage, Imelda (Denis Lemay), Laurent, Bernard, Francine (Yvan Courchesne), Lise (Nathalie Plante), Jean-Guy Lemay ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s ainsi que ses copines de déjeuner et ami(e)s de la Gaspésie. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille remercie chaleureusement les membres du personnel du CHSLD de Saint-Flavien pour leur dévouement exceptionnel, mais surtout, de l'avoir accompagnée avec tant de bienveillance. La famille vous accueillera à la maison funéraire :de 10 h à 14 h.et de là, au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ www.fondation-iucpq.org