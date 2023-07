Carambolage mortel sur l'A30: le camionneur responsable a fui le pays

Le camionneur responsable du carambolage monstre qui a tué une mère et son fils l’été dernier sur l’autoroute 30 pourrait échapper à la justice puisqu’il a fui le pays.

«Il est où le camionneur? On va se battre jusqu’au bout pour qu’il fasse face à la justice au Québec», a ragé Mélanie Séguin, la belle-mère d’une des victimes.

Nancy Lefrançois, 42 ans, son fils Loïc, 11 ans, ont péri il y a un an presque jour pour jour.

Le 19 juillet 2022, ils circulaient sur l’autoroute 30 dans le secteur de St-Hubert, lorsque leur voiture a été emboutie par un poids lourd. Le camionneur n’avait pas été en mesure de freiner alors que plusieurs véhicules ralentissaient devant lui à l’approche d’une zone de travaux.

Deux des proches de Nancy et Loïc, qui prenaient place dans la même voiture qu’eux, ont survécu malgré des blessures graves.

Baljeet Singh, est visé depuis la semaine dernière par cinq accusations de conduite dangereuse causant la mort et des blessures, à la suite d’une longue enquête de la Sûreté du Québec.

Les policiers n’ont toutefois pas réussi à le retracer, puisque l’homme de 26 ans a vraisemblablement fui le pays.

Il a disparu dès le lendemain du drame.

«Monsieur ne répond plus au téléphone depuis le 20 juillet, il est injoignable. L’hôpital, son employeur et moi, on ne le rejoint pas. On a fait des démarches qui laissent croire que monsieur serait en dehors du pays», a expliqué en Cour cet automne une enquêteuse des crimes majeurs Marie-Claude B. Dancause.

Selon nos informations, les autorités craignent qu’il se cache en Asie du Sud. Au moment de la tragédie, il résidait en Nouvelle-Écosse.

«Tant et aussi longtemps que je vais avoir la force, je vais tout faire pour qu’on aille le chercher où il se cache. Je l’ai promis à Nancy», a lancé Mme Séguin, émotive.

Au total, neuf véhicules ont été impliqués dans le carambolage.

