BRUNET, Bertrand



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 juillet 2023, à l'aube de ses 73 ans, est décédé monsieur Bertrand Brunet, fils de feu dame Pierrette Marcoux et de feu monsieur Jean-Paul Brunet. Il demeurait à Québec mais a vécu la majeure partie de sa vie à Montréal (employé du gouvernement fédéral).Il était le frère de Laurent (Louise Delorme), de Suzanne et d'Hélène. Il était l'oncle de Pierre-Olivier Boulianne (Karine Goulet), Anne-Sophie Boulianne (L. Philippe Lavoie) et de Francesca Brunet. Il était le grand-oncle de Sara L, d'Alexandre L et de Maélie B. Il laisse également dans le deuil cousins, cousines et amis.. La famille tient à témoigner toute sa reconnaissance au personnel des soins intensifs et palliatifs de L'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org.