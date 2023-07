MALTAIS, Michel, notaire



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 juillet 2023 à l'âge de 74 ans est décédé monsieur Michel Maltais, époux de feu dame Marie Bélanger. Il demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Originaire de Saint-Aimé-des-Lacs, il était le fils de feu dame Rosalie Gaudreault et de feu monsieur Octave Maltais (en secondes noces dame Gertrude Goulet). Il laisse dans le deuil, sa compagne Diane Godbout, ses enfants : Michel (fils), Dominique (Jean-Louis Dupuis) et Mathieu (Caroline Langlois); ses petits-enfants : Émile, Laurent et Antoine (leur père Marc-André Carpentier), Mathilde et Léon; son frère Mario Maltais, les membres de la famille Bélanger et le fils de sa compagne, Eden St-Pierre et sa famille. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. Des sincères remerciements sont adressés à l'équipe de l'Urgence de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien et leur délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/Un moment de recueillement aura lieu ultérieurement en présence des membres de sa famille et de ses proches lors de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Aimé-des-Lacs dans Charlevoix.