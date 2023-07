«Je suis en pleine forme»: Christian Bégin est de retour au travail après une opération au cerveau

L’acteur et comédien Christian Bégin a récemment repris le travail après une éprouvante convalescence de trois mois en raison d’une opération au cerveau, le forçant à sacrifier complètement sa tournée de spectacles.

En mars dernier, l’animateur de Curieux Bégin et Y’a du monde à messe, apprenait qu’il devait subir rapidement une importante opération au cerveau, afin de retirer une tumeur bénigne, mais préoccupante. L’intervention chirurgicale a duré une dizaine d’heures.

Un arrêt de travail d’un minimum de trois mois s’imposait à l’homme qui était en pleine tournée de son spectacle Les huit péchés capitaux selon Christian Bégin.

«Ç’a été difficile, l’arrêt a été difficile, ce à travers quoi on a passé, ç’a été difficile», a laissé tomber M. Bégin jeudi en marge d’une conférence de presse à Québec.

Il a repris le tournage de ses émissions à Télé-Québec il y a plusieurs semaines et affirme se sentir bien.

«Je suis en pleine forme, il n’y a pas eu de séquelles», poursuit M. Bégin.

Tournée abandonnée

Mais la reprise du travail a nécessité une révision de son agenda pour l’année à venir et des décisions plus difficiles s’imposaient.

«Avec mon agent, j’ai fait le tour et on a fait un travail d’élagage. On a gardé ce qui avait plus de sens pour moi ou ce qui était le moins exigeant physiquement. J’ai laissé tomber le restant de ma tournée, parce que c’était trop dur pour moi», explique-t-il.

Ayant encore des enjeux d’équilibre, poursuivre la tournée de son spectacle n’était plus envisageable.

«C’est derrière moi maintenant. La tournée est abandonnée pour toujours, mais je suis en paix avec ça, explique-t-il. Ça été une décision difficile à prendre, mais 1 h 30 sur scène en ce moment pour moi, c’est plus exigeant».

Heureux d’être de retour au travail, l’animateur surfe également sur une belle vague d’amour du public, à la suite de cette épreuve.

«Les gens sont pleins d’égards et ont été vraiment généreux. Encore aujourd’hui, je me promène dans la rue et les gens sont toujours à me demander si ça va bien. Ç’a été assez étonnant de voir à quel point les gens sont pleins de sollicitude», termine-t-il.