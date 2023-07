BERNIER, Pauline Boilard



Au CHUL, le 5 juillet 2023, à l'âge de 96 ans et 8 mois, est décédée madame Pauline Boilard Bernier, épouse de feu monsieur Adrien Bernier, fille de feu madame Delia Bisson et de feu monsieur Albert Boilard. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 16 h.Ceux et celles qui le souhaitent pourront se joindre à nous en virtuel pour la cérémonie en cliquant sur la caméra rouge de la publication de décès de la coopérative funéraire des Deux Rives et actionnant le bouton Visionner la cérémonie. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles le 26 juillet à 15h. Elle laisse dans le deuil son époux feu Adrien Bernier; ses enfants : Louise, Suzanne (Pierre Dussault), Carole (Denis Couture) et feu Sylvie (Michel Goupil); ses petits-enfants : Geneviève Dussault (Alain Perron), Philippe Dussault (Geneviève Baril), Audrey Couture (Alexandre Tremblay), Sarah Couture (Dominic Boisvert), Andréanne Goupil (Sébastien Soulard) et Samuel; ses arrière-petits-enfants : Antoine, Ariane, Julia, Roméo, Emma, Charles et Alice ; ses frères et soeurs : feu Marie-Jeanne, feu Margot et feu Paul; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Yvan Bernier, feu Robert Bernier, feu Claire Bernier, feu Madeleine Bernier, Louisette Bernier et feu Gemma Bernier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Haut Saint-Laurent ainsi que le personnel du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.