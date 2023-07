GILBERT, Jean-René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juin 2023, est décédé à l'âge de 92 ans, monsieur Jean-René Gilbert époux de dame Rita Chamberland. Il était le fils de feu Arthur Gilbert et de feu Jeanne Lemay. Il demeurait à Sainte-Croix, autrefois à Lévis et à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 10 h à 11 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Rita. Il était le frère et le beau-frère de: feu Thérèse (feu Armand Wistaff) et feu Marie-Jeanne (feu André St-Jean). De la famille Chamberland, il était le beau-frère de : feu Raymond, Nicole (feu Luc Boutin), feu Lise (feu Lucien Pelletier). Sont aussi affectés par son départ son neveu Robert Wistaff (Johanne Robitaille), sa nièce Monique Wistaff , plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer. Don en ligne: https//www.jedonneenligne.org/fqsa/DIM