TURGEON, Georges



Au CHUL, le 11 juillet 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé Georges Turgeon, fils de feu Imelda Lemieux et de feu Émile Turgeon. Il laisse dans le deuil son épouse Monique et ses deux filles : Véronique (Vincent Bouffard) et Isabelle (Louis Bonneau) ; ses petits-fils : Samuel, Alexis, Philippe, Antoine et Gabriel. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Rollande (feu Roger Patry), Colette (feu André Rathle) ; son frère Clément (Benoît Lavigne) et ses belles-sœurs : Noëlla Aubé (feu René Turgeon), Marthe Dumas (feu Jean-Noël Turgeon), Huguette Boutin (feu Robert Turgeon), plusieurs belles-sœurs et beaux-frères de la famille Baillargeon, de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Comme Georges aimait toujours célébrer les grands moments, nous soulignerons son départ audès 10h.Sincères remerciements à tout le personnel de chirurgie du 2e étage du CHUL pour les soins bienveillants prodigués à notre Georges. Vous avez su nous offrir un accompagnement généreux et humain fort apprécié durant ces derniers moments. Merci également au personnel du CLSC pour votre aide et particulièrement à Jessica Robitaille pour son soutien continu. Merci à Julie et Chantal pour les moments de répit. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3 Tél.: 418 527-4294) ou à la Fondation du CHU de Québec (1825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4).