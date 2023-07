VÉZINA, Marie



Subitement à son domicile, le 1er juillet 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Marie Vézina, épouse de feu monsieur George Mutz, fille de feu monsieur Ernest Vézina et de feu dame Marguerite Côté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils adoré Andrew Mutz (Stéphanie Cliche); sa petite-fille Angelika Mutz; sa sœur et ses frères : Louise (André Robitaille), Pierre et Denis (Christiane Charest); les membres des familles Vézina et Mutz, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, une tante et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, au 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc), G1J 5B3, 1-800-363-0063, site Web : www.fqc.qc.ca