ASSELIN, Lisette



À l'Hôpital Général de Québec, le 13 juillet dernier est décédée à l'âge de 80 ans madame Lisette Asselin épouse de feu Fernand Roy. Elle était la fille de feu Arthur Asselin et de feu Marianne Labrie.Elle laisse dans le deuil son fils Pascal (Josette Létourneau); ses petits-enfants : Abigaël, Jacob et Élia, la belle-mère de Pascal : Céline Tanguay. Elle laisse également dans le deuil : feu Maurice, feu Sylvio, feu Paul-Émile, feu Yvon, sa sœur jumelle Lise (Gérald Labadie), Doris, Édith, feu Pierrette, feu Réjeanne et feu Paulette, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, son neveu Yvan Labadie, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs et palliatifs de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués.