BEAULIEU, Clermont



À l'Hôpital Chauveau, le 24 juin 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Clermont Beaulieu, époux de madame Nicole Bernard, fils de feu madame Laurette Boucher et de feu monsieur Rosaire Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 22 juillet 2023, de 13h30 à 15h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole; ses enfants : Christian (Claire Gravel), Jean-François (Catherine Bureau) et Yannick (Cindy Levine); ses petits-enfants : Naomie (Olivier Tardif), Lucas, Thomas, Léonie et Laurence; ses sœurs : Marjolaine (Gérard Tailleur) et Maude; la famille Bernard, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La famille voudrait remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Camp Vol d'été Leucan-CSN, site Web: https://bit.ly/ClermontBeaulieu, adresse: Leucan, 550, avenue Beaumont, bureau 300, Montréal (Québec) H3N 1V1, à l'attention de Lysanne Groulx.