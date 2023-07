ST-PIERRE, Gaston



À l'hôpital Général de Québec, le 27 juin 2023, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gaston Saint-Pierre, fils de feu monsieur Paul St-Pierre et de feu dame Maria Lamar. Né à Matane, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son amoureuse Jacqueline Blais ses beaux-fils et sa belle-fille : Darko (Isabelle), Christine (Robert) et Dany (Mélissa); ses sœurs : Andrée, Edna (Claude) et Rita (Luc); ses frères : Gilles (Patricia) et Charles; la famille Blais : Onésime, Jean-Claude et Dénis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Il était également le frère de feu Jean-Guy et feu Claude. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 16h30, àLa famille remercier du fond du cœur, tout le personnel soignant du 3eme étage du centre d'hébergement de l'hôpital Général de Québec ainsi que les bénévoles pour la qualité des soins prodigués à monsieur St-Pierre.