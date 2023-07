LAFLAMME, Vincent



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 10 juin 2O23, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédé monsieur Vincent Laflamme, époux de madame Thérèse Desbecquets, fils de feu dame Marie-Thérèse Dubois et de feu monsieur Jean-Baptiste Laflamme. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Thérèse Desbecquets, il laisse dans le deuil ses frères : Claude (Alice Bergeron), Robert (Micheline Tremblay) et Marc (Ginette Morency); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Desbecquets : lrène (feu Lucien Lapointe), Huguette (feu Donald Trudel), Jacqueline (feu Gilles Fortin), Lorraine (Gilles Martel) et Céline (Raymond Desnoyers); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ses ami(e) précieux Louise et Guy. Vincent est allé rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Montcalm, du Manoir Sully et de l'hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins et leur bienveillance. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 13 h à 14 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-L'Incarnation avec la famille.