Gala ultime: soirée mémorable avec Yvon

À quelques jours de fêter ses 88 ans, Yvon Deschamps aurait pu se la couler douce. Mais le légendaire humoriste a plutôt décidé de monter sur scène pour participer au tout dernier gala classique de l’histoire de Juste pour rire. Dans cette soirée mémorable, à laquelle ont participé près de 30 humoristes de diverses générations, Yvon Deschamps a montré qu’il n’avait rien perdu de son timing comique.

Les organisateurs du Gala ultime n’ont pas fait patienter les quelque 3000 spectateurs très longtemps. C’est lors du deuxième numéro de la soirée qu’Yvon Deschamps a fait son apparition sur les planches de la Salle Wilfrid-Pelletier.

Accueilli par une vibrante ovation, comme il se doit, Deschamps a fait rire la foule d’entrée de jeu. « Vous avez l’air content de ne pas m’avoir vu depuis 20 ans! » a-t-il lancé.

Dans les faits, les derniers numéros officiels de Deschamps à Juste pour rire se sont produits en 2007, alors qu’il avait participé aux 11 galas de cette édition. En 2010, Deschamps avait aussi participé à l’hommage à Claude Meunier.

Deschamps en belle forme

Apparaissant en belle forme jeudi soir, Deschamps a expliqué au public qu’il avait fait carrière avec des monologues, qui est un style différent du stand-up.

Il a ensuite livré avec aplomb une partie de son monologue Les ethnies de son spectacle Comment ça, 2000?. Le public a parfois rit jaune en entendant les grossièretés de son personnage qui est raciste sans trop le savoir.

Son « bon monsieur » de 58 ans veut fêter la Saint-Jean avec les gens de son voisinage, mais il s’aperçoit que son voisin a vendu à un Africain et un autre, à des Arabes. « Les Arabes, ça me fait rien. Y’en a que ça ne paraît même pas. »

En jouant un homme ordinaire raciste, Yvon Deschamps nous montrait en plein visage l’intolérance dans la société. Son texte date de plus de 20 ans et il est encore terriblement pertinent.

Avec une livraison encore impeccable, l’humoriste a mis le public de la Place des Arts dans sa petite poche arrière, comme s’il n’avait jamais arrêté. À la fin de son monologue, il a reçu une autre vibration méritée.

Samedi de rire nostalgique

À la fin de la première partie, Deschamps est revenu sur scène, cette fois-ci pour participer au numéro de groupe avec la gang de Samedi de rire. Numéro purement nostalgique, il nous a permis de revoir d’anciens personnages qui ont fait la renommée de l’émission dans les années 1980.

Accompagnée de Michèle Deslauriers, Pauline Martin, sous les traits de Rose-Aimée Dupuis, a reçu à son talk-show Ti-Blanc Lebrun (Deschamps) et Ben Béland (Normand Chouinard). Normand Brathwaite, en pêcheur gaspésien, est ensuite venu faire son célèbre « J’te l’dis, j’te crée pas ».

Même si le numéro a légèrement manqué de rythme à certains moments, il était très agréable de revoir cette troupe culte qui a fait la pluie et le beau temps au petit écran.

Trio tout étoile

En ouverture de gala, une voix hors-champs a annoncé « voici le meilleur humoriste du Québec ». Alors qu’on s’attendait à voir apparaître Yvon Deschamps, ce sont plutôt Martin Matte et Patrick Huard qui sont arrivés... puis Louis-José Houde quelques minutes plus tard. Le trio tout étoile a livré un savoureux numéro aux allures de bien-cuit.

« J’ai joué dans Bon cop, bad cop, entre autres. Toi, t’as joué dans Nitro, a dit Huard à Matte. T’es un peu ma version Choix du président. »

« Martin, tu vas avoir ton talk-show de fin de soirée, comme les plus grands : David Letterman, Jimmy Fallon, Éric Salvail... », a souligné Louis-José.

Oncle Georges et Rosalie

Au retour de l’entracte, on a eu droit à un numéro classique de Juste pour rire ramené à la sauce d’aujourd’hui. À l’époque, Oncle Georges avait déridé l’auditoire en faisant monter sur scène une petite fille jouée par Dominique Michel. Cette fois-ci, c’est Rosalie Vaillancourt qui a remplacé Dodo.

Sa petite Chrysanthème, à la répartie facile, a tenu tête au sarcastique clown dans ce numéro hilarant qui était un délicieux clin d’œil au passé.

Levée de fonds

Pour conclure le gala, on a présenté un quatrième numéro de groupe : celui avec Laurent Paquin et la ligne ouverte C’est quoi le problème? Se sont alors succédé au téléphone Cathy Gauthier, Mona De Grenoble, Stéphane Fallu, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Mélanie Couture, Silvi Tourigny, Louis T, François Léveillée et... Yvon Deschamps!

Ce dernier a lancé « le gala est finiiiiii! » et c’en était de ce Gala ultime de Juste pour rire. Après presque trois heures, incluant un entracte, on a annoncé que l’événement avait permis d’amasser 500 000$ pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, dont une contribution d’environ 175 000$ de Juste pour rire.

Parce que c’était pour une bonne cause, on ne peut que saluer l’initiative d’avoir organisé ce gala. Mais même s'il a compris sa part de moments mémorables, voire « historiques », le spectacle nous a aussi rappelé le pire de l’époque des galas du Théâtre St-Denis qui étaient inégaux et beaucoup trop longs.

Dans ce Gala ultime, on aurait bien laissé tomber les numéros de quelques humoristes qui sont venus nous faire des passages de leur one-man show déjà entendus. On a de loin préféré ceux qui avaient fait l'effort d'écrire du matériel original pour la soirée. Pour ce tout dernier gala, c'était presque la moindre des choses.